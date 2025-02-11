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Объезд дорожного затора привёл к смертельному ДТП в Приморье

В Надеждинском районе Приморского края водитель автомобиля Nissan AD спровоцировал лобовое столкновение с тягачом DAF при попытке объехать дорожный затор по полосе встречного движения, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Автокатастрофа произошла 11 февраля 2025 года на 698-м километре федеральной трассы «Уссури» в районе села Кипарисово. Водитель «Ниссана», нарушивший ПДД, при столкновении с грузовиком получил травмы и был госпитализирован, а его пассажир 1990 года рождения погиб. Автомобиль получил серьёзные повреждения, превратившись в груду металлолома. Шофёр, управлявший тягачом, не пострадал.

По факту автокатастрофы проводится доследственная проверка, районная прокуратура держит её на контроле.

Движение на участке трассы, где случилось смертельное ДТП, было затруднено из-за дорожного ремонта. Автомобилисты в социальных сетях отмечают, что на этом участке трассы установили новые дорожные знаки, которые вводят водителей в заблуждение. Как результат, здесь постоянно происходят столкновения.