Омские полицейские разыскивают двух мужчин по подозрению в краже

В Омске двое мужчин подозреваются в краже имущества из дачного дома. Полицейские объявили их в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
С заявлением в полицию обратился владелец дачи, расположенной в СНТ «Связист-3». Общая сумма ущерба составила 12800 рублей.
Сотрудники полиции подозревают в краже двух омичей. Их записала камера видеорегистратора.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчинах на видео, просят звонить по телефонам: 79−32−02, 8−923−684−28−76 или 102. Звонок конфиденциальный.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич-вахтовик украл спасательный жилет из самолета по пути домой.