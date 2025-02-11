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Омские полицейские разыскивают двух мужчин по подозрению в краже

Подозреваемых записала камера видеорегистратора.

Источник: Комсомольская правда

В Омске двое мужчин подозреваются в краже имущества из дачного дома. Полицейские объявили их в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

С заявлением в полицию обратился владелец дачи, расположенной в СНТ «Связист-3». Общая сумма ущерба составила 12800 рублей.

Сотрудники полиции подозревают в краже двух омичей. Их записала камера видеорегистратора.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчинах на видео, просят звонить по телефонам: 79−32−02, 8−923−684−28−76 или 102. Звонок конфиденциальный.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омич-вахтовик украл спасательный жилет из самолета по пути домой.