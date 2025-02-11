Суд в Перми отправил обвиняемого в убийстве 23-летней бывшей девушки в СИЗО

Речь идёт об убийстве, которое случилось утром 9 февраля в общежитии в Индустриальном районе Перми. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что тело зарезанной 23-летней пермячки было найдено в доме на проспекте Декабристов. В СУ СКР региона сообщили, что девушка скончалась от ножевых ранений. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».