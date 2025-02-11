Суд в Перми отправил обвиняемого в убийстве 23-летней бывшей девушки в СИЗО

Суд в Перми поместил мужчину, обвиняемого в убийстве 23-летней бывшей девушки, в СИЗО, сообщили perm.aif.ru в СУ СКР региона.
Речь идёт об убийстве, которое случилось утром 9 февраля в общежитии в Индустриальном районе Перми. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что тело зарезанной 23-летней пермячки было найдено в доме на проспекте Декабристов. В СУ СКР региона сообщили, что девушка скончалась от ножевых ранений. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Подозреваемым в преступлении оказался 23-летний бывший молодой человек погибшей Алексей Потешкин. Как рассказали perm.aif.ru в СУ СКР по Пермскому краю, ему было предъявлено обвинение, а 11 февраля мужчине была избрана мера пресечения. Суд поместил его под стражу.
«В отношении обвиняемого в убийстве девушки в Индустриальном районе города Перми судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили perm.aif.ru в краевом СУ СКР.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о преступлении и отношениях погибшей девушки и обвиняемого. Подробности о мужчине и о событиях трагедии читайте в материале.