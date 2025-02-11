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Под Воронежем «ГАЗ Соболь» врезался во встречный автомобиль «Хендэ Солярис»

В аварии на воронежской трассе пострадала автомобилистка.

Источник: ГАИ Воронежской области

В Воронежской области госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства столкновения автомобилей, которое произошло 10 февраля в Таловском районе.

Примерно в 16.20 на 92-м километре автодороги «М4 “Дон”-Бобров-Таловая-Новохоперск» 56-летний водитель «ГАЗ Соболь», по предварительным данным дорожной полиции, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правою обочину, не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем «Хендэ Солярис».

В ДТП пострадала 26-летняя автомобилистка «Хендэ Солярис», ее доставили в больницу. Ее пассажиру оказали помощь на месте.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о массовой аварии с «ГАЗелями» в Рамонском районе, где пострадал один из водителей.