Под Воронежем «ГАЗ Соболь» врезался во встречный автомобиль «Хендэ Солярис»

Примерно в 16.20 на 92-м километре автодороги «М4 “Дон”-Бобров-Таловая-Новохоперск» 56-летний водитель «ГАЗ Соболь», по предварительным данным дорожной полиции, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правою обочину, не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем «Хендэ Солярис».