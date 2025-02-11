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В Приморье тепловоз столкнулся с легковым автомобилем

В Уссурийске Приморского края произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В Уссурийске Приморского края произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 11 февраля на регулируемом железнодорожном переезде. Схода подвижного состава не допущено, отметили в ведомстве.

По предварительным данным, иномарка двигалась на запрещающий сигнал светофора.

Уссурийская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.