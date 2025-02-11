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В Самаре автомобиль Renault Sandero влетел в LADA Granta на улице Каховской

Водителя иномарки доставили в больницу после ДТП с LADA Granta в Самаре 10 февраля.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Рано утром в понедельник, 10 февраля, в Кировском районе Самары произошла серьезная авария. На пересечении улицы Каховской и проспекта Юных Пионеров столкнулись Renault Sandero и LADA Granta. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло примерно в 5:55. По данным полиции, возле дома № 67 59-летний водитель Renault Sandero, поворачивая на проспект Юных Пионеров, не уступил дорогу ехавшей навстречу вазовской легковушке, за рулем которой находился 23-летний молодой человек. От сильного удара отечественный автомобиль отбросило на дорожное ограждение.

В результате аварии водитель иномарки получил травмы. Его доставили в больницу, где назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.