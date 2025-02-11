В Самаре автомобиль Renault Sandero влетел в LADA Granta на улице Каховской

Все произошло примерно в 5:55. По данным полиции, возле дома № 67 59-летний водитель Renault Sandero, поворачивая на проспект Юных Пионеров, не уступил дорогу ехавшей навстречу вазовской легковушке, за рулем которой находился 23-летний молодой человек. От сильного удара отечественный автомобиль отбросило на дорожное ограждение.
В результате аварии водитель иномарки получил травмы. Его доставили в больницу, где назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.