В Самаре автомобиль Renault Sandero влетел в LADA Granta на улице Каховской

Рано утром в понедельник, 10 февраля, в Кировском районе Самары произошла серьезная авария. На пересечении улицы Каховской и проспекта Юных Пионеров столкнулись Renault Sandero и LADA Granta. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.