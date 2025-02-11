Пленницу с проспекта Дзержинского освободили новосибирские полицейские

Двери квартиры не были заперты, а в коридоре их спокойно встретил мужчина. Однако, когда правоохранители зашли вглубь жилища, то увидели на полу сибирячку, заботливо укрытую одеялом. Правда подушка, на которой она лежала, была в пятнах крови. Сама же женщина была связана клейкой лентой.