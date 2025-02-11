Пленницу с проспекта Дзержинского освободили новосибирские полицейские

Новосибирец лишил свободы бывшую супругу после конфликта во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД 11 февраля.
Инцидент произошел 9 февраля. Мужчина приехал в гости к бывшей и во время застолья поссорился с ней. Крики сибиряков услышали соседи. Они вызвали полицейских, чтобы те разобрались с шумом. Однако, когда сотрудники МВД приехали на место, их застала жуткая картина.
Двери квартиры не были заперты, а в коридоре их спокойно встретил мужчина. Однако, когда правоохранители зашли вглубь жилища, то увидели на полу сибирячку, заботливо укрытую одеялом. Правда подушка, на которой она лежала, была в пятнах крови. Сама же женщина была связана клейкой лентой.
Женщину госпитализировали в больницу.
— Следователями СК фигурант по делу задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение по п «в» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение человека свободы) и ч 1. ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении мужчины меры пресечения, — рассказали в региональном следкоме.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.