«Сложный» Балтийск: что говорят о деле главы администрации Сергея Мельникова

В интервью «Новому Калининграду» в 2017 году Сергей Мельников рассказывал, что не считал себя в администрации Калининграда «правой рукой» Ярошука: «Я “сантехник”. Да. Который много чего успел сделать в Калининграде, и я этим горжусь. Просто вспоминаю, сколько было разных историй — и с обрезкой деревьев и еще с чем-то. Сегодня уже калининградцы ко многим вещам привыкли — и к этим желтым ящикам с песком, и рекламу в конечном итоге с заборов сняли, которая мешала. Жизнь идет, понемногу улучшается. Какой хороший Калининград, я уже вечером понимаю, когда из Балтийска возвращаюсь домой. Но могу сказать, что воздух в Калининграде, я всегда думал, что суперчистый. А в Балтийске воздух почище будет».