Бывший зампред Воронежской городской Думы Пинигин выйдет на свободу досрочно

В понедельник, 10 февраля, на заседании Центрального районного суда приняли решение удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя председателя Воронежской городской думы Алексея Пинигина. Он отбывал срок за крупное мошенничество.
Вице-спикера гордумы задержали в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве на 7,7 миллионов рублей. По данным следствия, эту сумму летом 2018 года он убедил отдать генерального директора строительной фирмы. За такие немалые деньги Пинигин пообещал бизнесмену помочь с приемкой и оплатой работ по возведению социального объекта в Грибановском районе. Однако, как полагают следователи, возможности сделать это заместитель председателя Воронежской городской думы не имел. А, значит, попросту обманул предпринимателя и положил деньги себе в карман.
Надо сказать, Алексей Пинигин вел себя как примерный с точки зрения следствия обвиняемый. Вину свою он признал и апелляцию на решение суда подавать не стал. Тем более, что оказалось оно не таким уж суровым — два года колонии и 300 тысяч рублей штрафа. В итоге он отбыл в местах не столь отдаленных полтора года. И уже 25 февраля Пинигин выйдет на свободу.