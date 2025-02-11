Бывший зампред Воронежской городской Думы Пинигин выйдет на свободу досрочно

Надо сказать, Алексей Пинигин вел себя как примерный с точки зрения следствия обвиняемый. Вину свою он признал и апелляцию на решение суда подавать не стал. Тем более, что оказалось оно не таким уж суровым — два года колонии и 300 тысяч рублей штрафа. В итоге он отбыл в местах не столь отдаленных полтора года. И уже 25 февраля Пинигин выйдет на свободу.