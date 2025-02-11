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Мертвого пациента нашли в психбольнице в Ленобласти

По факту случившегося проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

В психиатрической больнице в Ленобласти нашли мертвого 47-летнего пациента. По предварительным данным, он умер ночью 11 февраля от асфиксии. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Мужчина проходил лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Гатчинском районе. Он лежал в 11 отделении, которое специализируется на медицинской реабилитации, — уточнил источник.

По факту случившегося проводится проверка. Подробности трагедии выясняются.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что в Северной столице разбираются в обстоятельствах гибели 63-летней пенсионерки, тело которой нашли под окнами дома 20/1 по проспекту Авиаконструкторов вечером 10 февраля. Она выпала из окна квартиры на 11 этаже. Незадолго до гибели женщина жаловалась на соседа, который якобы ее травит газом и преследует.