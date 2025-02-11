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Экс-налоговика из Новосибирска осудят за получение взятки в 5 млн рублей

Общая сумма, которую планировали передать, но не успели составляла 12 млн.

Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске осудят бывшего исполняющего обязанности начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС по региону за получение взяток. Как установило следствие, деньги в в значительном, крупном и особо крупном размерах он получил три раза от руководителей коммерческих организаций. Об этом рассказали в региональной прокуратуре и СК.

Как пояснили в ведомстве, общая сумма денег к передаче планировалась в размере 12 миллионов рублей. Все средства должны были «закрыть глаза» налоговой на нарушения в работе предприятий.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.