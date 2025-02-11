Сроки для пятерых украинских военнопленных утвердили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону осудили пятерых украинских военнопленных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе. Эту информацию сегодня, 11 февраля, подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным инстанции, с 2014 по 2022 годы на территории Украины экстремисты вошли в состав террористического батальона, после чего действовали против мирного населения и военнослужащих Народной милиции ДНР.
— По части 2 статьи 205 УК РФ двое подсудимых получили по 5 лет и 8 месяцев заключения, один — 5 лет и 10 месяцев, еще двое — по 6 лет колонии общего режима, — прокомментировали в Южном окружном военном суде.
Добавим, в пресс-службе прокуратуры Ростовской области уточнили, что утвержденный приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.