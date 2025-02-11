В Новосибирске полицейские пресекли сбыт почти 13 килограммов героина

По предварительной информации, подозреваемые работали на теневой наркомаркет и не были знакомы друг с другом. При этом женщина исполняла роль так называемого склада. В арендованной ею квартире было обнаружено более 12 кг наркотиков. Женщина получала крупные партии наркотиков, хранила и фасовала их, а затем размещала по тайникам на территории областного центра для мелкооптовых сбытчиков. Роль последних в преступной схеме как раз таки исполняли задержанные мужчины. Во время досмотра у них изъяли 150 г и 330 г героина соответственно.