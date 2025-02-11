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В Новосибирске полицейские пресекли сбыт почти 13 килограммов героина

Реализовать запрещенное вещество намеревались трое мигрантов из Средней Азии — 44-летняя женщина и мужчины в возрасте 39 и 22 лет.

Отмечается, что сотрудники областного Главка полиции совместно с коллегами из ГУНК МВД РФ не позволили злоумышленникам довести преступный умысел до конца. Преступников задержали в разных частях Новосибирска.

По предварительной информации, подозреваемые работали на теневой наркомаркет и не были знакомы друг с другом. При этом женщина исполняла роль так называемого склада. В арендованной ею квартире было обнаружено более 12 кг наркотиков. Женщина получала крупные партии наркотиков, хранила и фасовала их, а затем размещала по тайникам на территории областного центра для мелкооптовых сбытчиков. Роль последних в преступной схеме как раз таки исполняли задержанные мужчины. Во время досмотра у них изъяли 150 г и 330 г героина соответственно.

Возбуждено уголовное дело. Всех троих заключили под стражу.