Новосибирских родителей пугают сообщениями о леденцах с наркотиками

В последнее время в новосибирских чатах и социальных сетях начали активно распространяться тревожные сообщения о так называемых опасных леденцах. Речь идет о конфетах в виде розовых мишек, которые якобы содержат наркотические вещества и предназначены для угощения школьников.
В сообщениях утверждается, что эти леденцы выглядят как обычные клубничные конфеты, имеют соответствующий запах и вкус, но после их употребления у детей резко ухудшается самочувствие, и им требуется медицинская помощь.
Кроме клубничного вкуса, упоминаются и другие варианты: шоколад, арахисовое масло, кола, вишня, виноград и апельсин. Такое разнообразие якобы делает конфеты еще более привлекательными для детей.
Однако в региональном ГУ МВД КП-Новосибирск опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что подобные сообщения не поступали. Тем не менее, в полиции рекомендовали родителям провести профилактические беседы с детьми, объяснив им, что нельзя принимать от незнакомцев никакие продукты или вещества, даже если они выглядят как обычные сладости.