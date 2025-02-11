Новосибирских родителей пугают сообщениями о леденцах с наркотиками

Однако в региональном ГУ МВД КП-Новосибирск опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что подобные сообщения не поступали. Тем не менее, в полиции рекомендовали родителям провести профилактические беседы с детьми, объяснив им, что нельзя принимать от незнакомцев никакие продукты или вещества, даже если они выглядят как обычные сладости.