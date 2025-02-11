Ничего их не берет: жители уфимского ЖК жалуются на полчища крыс

Нашествие мышей и крыс напугало жителей ЖК «Сосны» в Уфе. По словам местных, им приходится соседствовать с грызунами уже долгое время. Хвостатые нагло бегают под окнами, не боятся людей и вызывают неприятную дрожь по всему телу.
Жильцы утверждают, что мыши выходят из подвалов, несмотря на то, что управляющая компания заверила уфимцев, что травила грызунов. Терпению жителей «Сосен» уже приходит конец и они пишут гневные сообщения в соцсетях, требуя решить их проблему.
— Говорят, что травили, но ничего мышей не берет. Просим обратить внимание администрацию Ленинского района Уфы и другие компетентные органы. Или ждем лихорадки? — спрашивают они.
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