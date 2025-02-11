Ничего их не берет: жители уфимского ЖК жалуются на полчища крыс

Нашествие мышей и крыс напугало жителей ЖК «Сосны» в Уфе. По словам местных, им приходится соседствовать с грызунами уже долгое время. Хвостатые нагло бегают под окнами, не боятся людей и вызывают неприятную дрожь по всему телу.