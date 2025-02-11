Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ничего их не берет: жители уфимского ЖК жалуются на полчища крыс

Жители Уфы жалуются на соседство с крысами и мышами.

Источник: Комсомольская правда

Нашествие мышей и крыс напугало жителей ЖК «Сосны» в Уфе. По словам местных, им приходится соседствовать с грызунами уже долгое время. Хвостатые нагло бегают под окнами, не боятся людей и вызывают неприятную дрожь по всему телу.

Жильцы утверждают, что мыши выходят из подвалов, несмотря на то, что управляющая компания заверила уфимцев, что травила грызунов. Терпению жителей «Сосен» уже приходит конец и они пишут гневные сообщения в соцсетях, требуя решить их проблему.

— Говорят, что травили, но ничего мышей не берет. Просим обратить внимание администрацию Ленинского района Уфы и другие компетентные органы. Или ждем лихорадки? — спрашивают они.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.