В Петербурге на девушку, справившую нужду у Казанского собора, завели дело

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в отношении девушки, справившей нужду у Казанского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала девушку, выложившую в интернет видео, где она неадекватно ведет себя в сквере у Казанского собора в историческом центре города. На видео она использует ненормативную лексику и демонстрирует, как справляет нужду. Нарушительнице выписан административный протокол за мелкое хулиганство.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 8 января 2025 года в вечернее время фигурантка, находясь вблизи Казанского кафедрального собора, совершила противоправные действия, распространив их видеозапись в сети Интернет.
«Злоумышленнице предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась», — добавили в пресс-службе ведомства.