В Петербурге на девушку, справившую нужду у Казанского собора, завели дело

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала девушку, выложившую в интернет видео, где она неадекватно ведет себя в сквере у Казанского собора в историческом центре города. На видео она использует ненормативную лексику и демонстрирует, как справляет нужду. Нарушительнице выписан административный протокол за мелкое хулиганство.