Сергей Лесь: в школы и детсады поступают ложные сообщения о минировании

«Каждый случай отрабатывается согласно инструкции. На место выезжают все оперативные службы. Дети — под присмотром педагогических работников. Правоохранители отслеживают все звонки, чтобы установить злоумышленников», — написал Лесь в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее на Кубани эвакуировали школу № 39 после сообщения о минировании здания. Об этом сообщил глава хутора Трудобеликовского Иван Блохин. По его данным, анонимный звонок поступил в ЕДДС района. После этого руководство эвакуировало детей в Дом культуры.
«АиФ-Юг» писал — информация о минировании травмпункта в Краснодаре не подтвердилась. Днем 6 февраля в социальных сетях написали о возможной угрозе для посетителей медучреждения на улице Рашпилевской. Подозрительных предметов в итоге там не обнаружили.