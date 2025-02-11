Сергей Лесь: в школы и детсады поступают ложные сообщения о минировании

Напомним, ранее на Кубани эвакуировали школу № 39 после сообщения о минировании здания. Об этом сообщил глава хутора Трудобеликовского Иван Блохин. По его данным, анонимный звонок поступил в ЕДДС района. После этого руководство эвакуировало детей в Дом культуры.