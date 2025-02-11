Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам

Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Пиляй и Середа, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересекли границу РФ. Находясь в Кореневском районе Курской области, они запугивали местное население, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданских, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. 19 сентября в ходе боевых действий их задержали военнослужащие ВС РФ.
«Приговором суда Пиляю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Середе назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Ранее в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, Пиляй рассказал, что его обманом направили в Курскую область, командиры его с сослуживцами «кинули», после чего они решили сдаться.