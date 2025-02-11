Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам

«Приговором суда Пиляю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Середе назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.