В Тирасполе пропал 12-летний мальчик: Пошел гулять и домой не вернулся — его ищут уже почти трое суток

Октябрьский РОВД УВД г. Тирасполь снова разыскивает 12-летнего Юрия Паршикова, проживающего в этом микрорайоне. В обеденное время 8 февраля мальчик был с матерью на прогулке, попросил отпустить погулять его самого. После отказа убежал в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулся.
Ранее Юра Паршиков неоднократно уходил из дома, состоит на профилактическом учёте в ИДН.
Приметы: на вид 11−12 лет, рост примерно 140−145 см, глаза карие, волосы тёмно-русые.
Был одет: куртка двухсторонняя, с одной стороны полоски зелёного и синего цветов, с другой — тёмно-синие; чёрные штаны. На голове чёрная в мелкий горошек шапка, может быть коричневый капюшон.
Был обут в серые кроссовки.
Уважаемые граждане! Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего Юрия Паршикова, убедительная просьба обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить по телефонам в г. Тирасполь: 0 (533) 102, 0 (533) 4−36−02, 0 (779) 7−51−09. Можно написать в Viber или Telegram: +37377997196.