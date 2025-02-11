В Тирасполе пропал 12-летний мальчик: Пошел гулять и домой не вернулся — его ищут уже почти трое суток

Октябрьский РОВД УВД г. Тирасполь снова разыскивает 12-летнего Юрия Паршикова, проживающего в этом микрорайоне. В обеденное время 8 февраля мальчик был с матерью на прогулке, попросил отпустить погулять его самого. После отказа убежал в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулся.