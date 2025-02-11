В воронежском селе при пожаре погиб 43-летний мужчина

Возгорание произошло накануне, 10 февраля, в доме на улице Космонавтов в селе Рождественская Хава. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 14:14. Ликвидировали огонь в 14:38. В результате пожара огнем повреждена кухня 3×4м по всей площади.