В воронежском селе при пожаре погиб 43-летний мужчина

В Новоусманском районе Воронежской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб 43-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло накануне, 10 февраля, в доме на улице Космонавтов в селе Рождественская Хава. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 14:14. Ликвидировали огонь в 14:38. В результате пожара огнем повреждена кухня 3×4м по всей площади.
С огнем боролись 12 человек и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.