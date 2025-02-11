Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежском селе при пожаре погиб 43-летний мужчина

Трагедия произошла в Новоусманском районе.

В Новоусманском районе Воронежской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб 43-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло накануне, 10 февраля, в доме на улице Космонавтов в селе Рождественская Хава. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 14:14. Ликвидировали огонь в 14:38. В результате пожара огнем повреждена кухня 3×4м по всей площади.

С огнем боролись 12 человек и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

пожары
МЧС