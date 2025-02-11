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Генпрокуратура требует изъять активы экс-главы крайсуда на 7 млрд рублей

Красногорский районный суд Московской области начал рассматривать дело бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Генеральная прокуратура России добивается конфискации имущества экс-главы суда и его окружения на сумму 7 млрд руб, сообщает «Новая Кубань» со ссылкой на ведомство.

Источник: Коммерсантъ

В качестве ответчиков привлекли родственников Александра Чернова и его деловых партнеров, предположительно причастных к коррупционным схемам. Среди фигурантов дела числятся как члены семьи, так и ранее неизвестные общественности лица. Генпрокуратура намерена изъять недвижимость, транспортные средства, денежные средства на банковских счетах и другие активы.

Иск, находившийся до конца 2023 года в судах Кубани, передавался между судебными инстанциями Кропоткина, Сочи и Краснодара. Перенос дела в Красногорск, по информации СМИ, минимизировал возможности административного давления и сохранил полный список ответчиков и оспариваемого имущества.

По данным правоохранительных органов, Александр Чернов, возглавлявший судебную систему Краснодарского края, получал доходы, превышающие официальные заработки. Активы, включающие недвижимость на черноморском побережье, элитное жилье и земельные владения, регистрировались на близких родственников и доверенных лиц.

Кроме господина Чернова, ответчиками по делу являются Александр, Любовь и Олеся Митины, Любовь, Светлана и Виталий Новиковы, Семен, Тамара и Татьяна Очкаласовы (предположительно, родственники покойного экс-главы Кавказского района края Виталия Очкаласова), Анастасия Рязанская, Вадим Шестопалов, ООО «Агрофирма “Воздвиженская”», ООО «Лосево», ООО «СХП “Дмитриевское”».

Следующее заседание по данному делу назначено на 20 февраля.