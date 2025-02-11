Генпрокуратура требует изъять активы экс-главы крайсуда на 7 млрд рублей

В качестве ответчиков привлекли родственников Александра Чернова и его деловых партнеров, предположительно причастных к коррупционным схемам. Среди фигурантов дела числятся как члены семьи, так и ранее неизвестные общественности лица. Генпрокуратура намерена изъять недвижимость, транспортные средства, денежные средства на банковских счетах и другие активы.