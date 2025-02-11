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Прокуратура Кубани намерена взыскать с коррупционеров более 1,4 млрд рублей

Более 4,2 тысячи коррупционных нарушений выявила прокуратура на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кубани намерена взыскать с коррупционеров более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

В 2024 году в крае выявили более 4,2 тысячи коррупционных нарушений. Почти 2,2 тысячи должностных лиц привлекли дисциплинарной и административной ответственности. Еще 30 представителей власти лишились постов в связи с утратой доверия.

Кроме того, в отношении коррупционеров возбуждено 57 уголовных дел. Именно с них планируют взыскать 1,4 млрд рублей.

Еще 1,3 тысячи должностных лиц скрыли доходы на 556 млн рублей, 240 объектов недвижимости, 37 автомобилей и 4,5 тысячи банковских счетов.

«В суд направлено два иска об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму порядка 30,9 млн рублей. Реально применена гражданская конфискация имущества стоимостью свыше 40 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

За год выявлено почти 1,2 тысячи коррупционных преступлений. Из них 497 случаев совершены в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба. Средний размер взятки в крае составил 459,1 тысячи рублей.

Суды края вынесли приговор в отношении 353 коррупционеров. Из них 92 назначили реальное лишение свободы. 137 коррупционеров получили условный срок. Еще 100 человек оштрафованы.