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В Рогачевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

10 февраля в 11.18 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Новый Кривск Рогачевского района Гомельской области. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1980 года рождения, неработавший.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

пожары
МЧС