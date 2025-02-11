В Рогачевском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

10 февраля в 11.18 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Новый Кривск Рогачевского района Гомельской области. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1980 года рождения, неработавший.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
10 февраля в 11.18 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Новый Кривск Рогачевского района Гомельской области. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1980 года рождения, неработавший.
Причины пожара и гибели устанавливаются.