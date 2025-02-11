Минздрав Прикамья рассказал о состоянии пострадавших в аварии в котельной

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что авария в теплоснабжающем пункте случилась днём 11 февраля. Сообщение о происшествие в посёлке Вильва поступило в МЧС около 12:45 часов. Уточнялось, что в местной котельной, которая снабжает теплом магазины и социальные объекты, произошёл перегрев оборудования.