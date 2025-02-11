Минздрав Прикамья рассказал о состоянии пострадавших в аварии в котельной

Минздрав Пермского края рассказал perm.aif.ru о состоянии рабочих, которые пострадали во время аварии в котельной.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что авария в теплоснабжающем пункте случилась днём 11 февраля. Сообщение о происшествие в посёлке Вильва поступило в МЧС около 12:45 часов. Уточнялось, что в местной котельной, которая снабжает теплом магазины и социальные объекты, произошёл перегрев оборудования.
В момент перегрева котёл разорвало. Администрация Добрянского округа сообщала, что пострадали рабочие котельной. В ГУ МЧС региона уточнили, что пострадавших двое. Позже министерство здравоохранения Пермского края сообщило perm.aif.ru о состоянии прикамцев. Как оказалось, они были госпитализированы.
«В результате происшествия в посёлке Вильва в Добрянскую ЦРБ доставлены двое пострадавших. Оба пациента в удовлетворительном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали perm.aif.ru в краевом минздраве.
Напомним, после инцидента прокуратура Пермского края сообщила, что сотрудники надзорного органа прибыли на место аварии. Ведомство организовало проверку по факту происшествия.