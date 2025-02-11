Водитель врезался в машину с детьми, выехав на встречную полосу под Минском

В Минском районе два ребенка попали в больницу из-за водителя, выехавшего на встречную полосу. Подробности ДТП рассказали в УВД Минского облисполкома.
Авария произошла во вторник, 11 февраля, примерно в 07.35 утра на семнадцатом километре автодороги Р-65. Так, 36-летний водитель «Хендэ», который ехал в направлении Дзержинска, не справился с управлением и оказался на встречной полосе. В итоге произошло столкновение со «Шкодой», за рулем которой был 49-летний водитель.
В аварии пострадали малолетние пассажиры «Шкоды», 5- и 10-летний ребенок. Дети доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Также массовое ДТП с тремя автомобилями произошло под Новополоцком.
А в Минске водитель Alfa Romeo на полной скорости врезался в осветительную мачту.