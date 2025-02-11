Водитель врезался в машину с детьми, выехав на встречную полосу под Минском

Авария произошла во вторник, 11 февраля, примерно в 07.35 утра на семнадцатом километре автодороги Р-65. Так, 36-летний водитель «Хендэ», который ехал в направлении Дзержинска, не справился с управлением и оказался на встречной полосе. В итоге произошло столкновение со «Шкодой», за рулем которой был 49-летний водитель.