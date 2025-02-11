Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП с тремя автомобилями произошло под Новополоцком

Сразу три автомобиля столкнулись в жестком ДТП под Новополоцком.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Р-45 в Новополоцком районе в жесткое ДТП попали сразу три автомобиля, рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».

Авария произошла утром 11 февраля на третьем километре автомагистрали. Предварительно установлено, что 28-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Произошло лобовое столкновение буса с «Пежо» и «Фольксвагеном». После ДТП «Пежо» еще выбросило в правый по ходу движения кювет.

В аварии пострадал водитель «Фольксвагена» 1961 года рождения, мужчина с травмами госпитализирован. Водителей двух других автомобилей после осмотра медики отпустили домой.

А в Минске водитель Alfa Romeo на полной скорости врезался в осветительную мачту.