Массовое ДТП с тремя автомобилями произошло под Новополоцком

Авария произошла утром 11 февраля на третьем километре автомагистрали. Предварительно установлено, что 28-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Произошло лобовое столкновение буса с «Пежо» и «Фольксвагеном». После ДТП «Пежо» еще выбросило в правый по ходу движения кювет.