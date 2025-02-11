Массовое ДТП с тремя автомобилями произошло под Новополоцком

На трассе Р-45 в Новополоцком районе в жесткое ДТП попали сразу три автомобиля, рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».
Авария произошла утром 11 февраля на третьем километре автомагистрали. Предварительно установлено, что 28-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Произошло лобовое столкновение буса с «Пежо» и «Фольксвагеном». После ДТП «Пежо» еще выбросило в правый по ходу движения кювет.
В аварии пострадал водитель «Фольксвагена» 1961 года рождения, мужчина с травмами госпитализирован. Водителей двух других автомобилей после осмотра медики отпустили домой.
А в Минске водитель Alfa Romeo на полной скорости врезался в осветительную мачту.