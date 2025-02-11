Бригадир хладокомбината под видом генерала обманул жительницу Петербурга

Как информирует ведомство, в полицию Центрального района Петербурга обратилась местная предпринимательница, у которой обманом было похищено 15 миллионов рублей под предлогом инвестирования в высокодоходный проект.
«Со слов женщины, предложение о вложении денег ей поступило от мужчины, с которым она познакомилась недавно. Тот представился высокопоставленным сотрудником спецслужбы в звании генерала и помимо обещаний сверхприбыли уверил её в том, что способен урегулировать любой возникающий вопрос якобы ввиду наличия нужных связей», — рассказали в полиции.
Получив от предпринимательницы деньги, «генерал» перестал выходить на связь. В результате правоохранители задержали его в Москве, где мужчина, как выяснилось, работал бригадиром на хладокомбинате и жил в хостеле, а в перспективе рассчитывал перебраться в Саранск, уточняют в ГУМВД.
Как установила полиция, 61-летний мужчина, который ранее уже был судим, успел обмануть и свою бывшую сожительницу, которую он уговорил продать квартиру в городе Сертолово Ленинградской области, чтобы якобы прибавить к вырученной сумме свои сбережения и купить элитное жилье в Петербурге.
Эта женщина, с которой аферист жил более трех лет под вымышленным именем, отказалась от подачи заявления в полицию, поскольку так и не поверила в обман, отмечают в ГУМВД.
«В настоящее время он доставлен в Санкт-Петербург и задержан… в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту обмана предпринимательницы», — заключают в главке.