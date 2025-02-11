Бригадир хладокомбината под видом генерала обманул жительницу Петербурга

«Со слов женщины, предложение о вложении денег ей поступило от мужчины, с которым она познакомилась недавно. Тот представился высокопоставленным сотрудником спецслужбы в звании генерала и помимо обещаний сверхприбыли уверил её в том, что способен урегулировать любой возникающий вопрос якобы ввиду наличия нужных связей», — рассказали в полиции.