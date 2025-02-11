В РПЦ осудили «самочинное изгнание бесов» в удмуртской квартире

«Мы глубоко сочувствуем женщине, которая пострадала от последствий пожара. Но попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви. Освящение жилища осуществляется священником, с которым всегда можно поговорить и о том, кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие», — сказал Кипшидзе.