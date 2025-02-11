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В РПЦ осудили «самочинное изгнание бесов» в удмуртской квартире

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самочинное изгнание бесов до добра не доведет, верующим нужно молиться и участвовать в церковных Таинствах, а для освящения квартиры стоит приглашать священника, рассказал РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя пожар в квартире в Удмуртии, возникший из-за проведения пожилой хозяйкой ритуала изгнания нечистой силы.

Источник: © РИА Новости

Ранее во вторник ГУМЧС по Удмуртии сообщило, что 67-летняя пенсионерка проводила в квартире «обряд по изгнанию колдунов» с помощью парафиновой свечи и случайно устроила пожар: поставила свечу на стиральную машину и ушла в другую комнату. Обнаружив возгорание, женщина испугалась и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи, огонь потушили.

«Мы глубоко сочувствуем женщине, которая пострадала от последствий пожара. Но попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви. Освящение жилища осуществляется священником, с которым всегда можно поговорить и о том, кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие», — сказал Кипшидзе.

религии