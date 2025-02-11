Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Червенском районе в реке Свислочь утонул пенсионер

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле агрогородка Турец в реке Свислочь утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

10 февраля в 14.47 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Свислочь возле агрогородка Турец Червенского района Минской области.

Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1957 года рождения.

МЧС