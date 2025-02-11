В Червенском районе в реке Свислочь утонул пенсионер

10 февраля в 14.47 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Свислочь возле агрогородка Турец Червенского района Минской области.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1957 года рождения.
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле агрогородка Турец в реке Свислочь утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
10 февраля в 14.47 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Свислочь возле агрогородка Турец Червенского района Минской области.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1957 года рождения.