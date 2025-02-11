В Башкирии зафиксировали 16 происшествий во время катания на тюбинге

С начала 2025 года спасатели Башкирии получили 16 сообщений о происшествиях во время катания жителей республики на тюбинге. Тревожную статистику сообщили в региональном Госкомитете по ЧС. В ведомстве подчеркнули, что на деле число травмированных может быть куда больше.