В Башкирии зафиксировали 16 происшествий во время катания на тюбинге

С начала 2025 года спасатели Башкирии получили 16 сообщений о происшествиях во время катания жителей республики на тюбинге. Тревожную статистику сообщили в региональном Госкомитете по ЧС. В ведомстве подчеркнули, что на деле число травмированных может быть куда больше.
Чаще всего жители Башкирии получают травмы в несанкционированных для катаний на тюбинге местах. Также был трагический случай, когда 19-летний парень, с привязанным к машине тюбингом, погиб из-за роковой ошибки друга.
— В погоне за весельем и острыми ощущениями многие люди порой не задумываются о собственной безопасности. Уважаемые граждане, будьте осторожны, — обратились в ведомстве к жителям Башкирии.
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