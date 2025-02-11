В МЧС назвали причину взрыва на новосибирском заводе

В ночь на вторник, 11 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло ЧП. На заводе прогремел взрыв, после которого частично обрушились крыша и стены.
«По уточненной информации, произошла разгерметизация емкости для брожения в помещении завода по производству газированных напитков. В результате происшествия обрушилась часть кровли, около 150 квадратных метров, и часть стены, около 70 “квадратов”. Горение отсутствовало», — рассказали подробности в региональном МЧС.
Напомним, во время взрыва пострадал 30-летний сотрудник предприятия. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Завалы власти города планируют разбирать с помощью тяжелой техники.