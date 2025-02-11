В МЧС назвали причину взрыва на новосибирском заводе

«По уточненной информации, произошла разгерметизация емкости для брожения в помещении завода по производству газированных напитков. В результате происшествия обрушилась часть кровли, около 150 квадратных метров, и часть стены, около 70 “квадратов”. Горение отсутствовало», — рассказали подробности в региональном МЧС.