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В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

САМАРА, 11 фев — РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом, который врезался в световую опору в Самаре, сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области.

Источник: © РИА Новости

В региональном ГУМВД России сообщили журналистам, что в 13.20 мск в районе дома 187 на улице Галактионовская водитель за рулем микроавтобуса въехал в световую опору. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства аварии.

«Четыре пострадавших госпитализируются в медицинское учреждение. Состояние троих — тяжелое, один — средней степени тяжести. Министерство здравоохранения держит на контроле оказание медицинской помощи», — сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области, комментируя аварию с микроавтобусом.