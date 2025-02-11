В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В региональном ГУМВД России сообщили журналистам, что в 13.20 мск в районе дома 187 на улице Галактионовская водитель за рулем микроавтобуса въехал в световую опору. На месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства аварии.