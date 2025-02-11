Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, дело которого разбирают отдельно, создал организованную группу для совершения теракта. В ее состав сразу вошли двое из подсудимых. Исполнители должны были вести наблюдение за передвижениями и маршрутами служебного автомобиля главы Республики Крым.