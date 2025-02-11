Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова

В Ростове-на-Дону рассмотрят уголовные дела троих подозреваемых в подготовке покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.
— Материалы направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — говорится на сайте ведомства.
Ранее по трем делам утвердили обвинительные заключения. В зависимости от роли и степени участия в преступлении подсудимым инкриминировали статьи «Приготовление к теракту» (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ч. 1, 4 ст. 222.1 УК РФ).
По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, дело которого разбирают отдельно, создал организованную группу для совершения теракта. В ее состав сразу вошли двое из подсудимых. Исполнители должны были вести наблюдение за передвижениями и маршрутами служебного автомобиля главы Республики Крым.
Позже в группу завербовали еще одного человека, третьего подсудимого. Он хранил составляющие для самодельной бомбы. Взрывное устройство хранилось в арендованном гаражном боксе в Симферополе.
О передвижениях транспорта сообщники узнавали с помощью установленной камеры видеонаблюдения. Совершить теракт они не смогли, так как в начале февраля 2024 года их задержали сотрудники ФСБ.