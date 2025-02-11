Абразивный завод ответил на обвинения в загрязнении воздуха под Волгоградом

Напомним, в городе Волжском Волгоградской области жители пожаловались на запах химии в воздухе. Муниципальная экослужба провела замеры и зафиксировала превышение допустимой концентрации сероводорода. В загрязнении заподозрили Волжский абразивный завод — материалы проверки направлены в Роспотребнадзор и прокуратуру.
Между тем предприятие утверждает, что нештатных ситуаций на производстве зафиксировано не было.
«8 февраля руководство подразделений завода было оповещено городскими службами о зарегистрированном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе в старой части Волжского, — прокомментировали представители предприятия. — Оперативно было проведено совещание с дежурными сотрудниками, нештатных ситуаций не выявлено. Работа цехов проходила в стандартном режиме».
Добавим, что с начала 2025 года Волжский абразивный завод сократил объем выпуска карбида кремния на 30% из-за санкций США. При этом инновационная система газоочистки, установленная в 2020 году, продолжает на предприятии работать в обычном режиме.