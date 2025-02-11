В Краснодаре арестовали мужчину, стрелявшего в бойца MMA Крайнова

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что инцидент произошел в ночь на 9 февраля. По предварительным данным, конфликт вспыхнул возле заведения, после чего один из его участников достал оружие и выстрелил. Пуля попала в голову спортсмена, что привело к необратимой потере зрения на один глаз.



Бойцовский клуб «Нарт», за который выступает Крайнов, назвал случившееся «несчастным случаем на смене» и сообщил, что спортсмену потребуется операция. В профессиональной карьере 29-летнего Крайнова числится пять побед и ни одного поражения.



По информации полиции, один из задержанных арестован на два месяца. Второй фигурант проходит по делу как свидетель. Расследование продолжается.