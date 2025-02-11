Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка из Краснодара перевела на чужой счёт 2,3 миллиона рублей

Пожилая жительница Краснодара подала заявление в полицию о мошенничестве.

Пенсионерка перевела на чужой порядка 2 350 000 рублей.

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что 67-летний женщине по телефону предложил помощь в записи на приём лже-сотрудник поликлиники. По данным ведомства, потерпевшая назвала ему код из СМС для входа на «Госуслуги».

В полиции Краснодара добавили, что затем женщине позвонил лже-сотрудник госресурса, рассказал про совершённое мошенничество и указал перевести все деньги на специальный счёт для их сохранности. Потерпевшая поверила аргументам звонившего и поддалась на уговоры.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.