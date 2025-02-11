Пенсионерка из Краснодара перевела на чужой счёт 2,3 миллиона рублей

Пенсионерка перевела на чужой порядка 2 350 000 рублей.
В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что 67-летний женщине по телефону предложил помощь в записи на приём лже-сотрудник поликлиники. По данным ведомства, потерпевшая назвала ему код из СМС для входа на «Госуслуги».
В полиции Краснодара добавили, что затем женщине позвонил лже-сотрудник госресурса, рассказал про совершённое мошенничество и указал перевести все деньги на специальный счёт для их сохранности. Потерпевшая поверила аргументам звонившего и поддалась на уговоры.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.