Изображение «Мертвая голова» включено в экстремистский список

Эмблему «Мертвая голова» (нем. Totenkopf) использовала не только танковая дивизия СС, но и подразделения СС, которые отвечали за охрану концентрационных лагерей на оккупированной территории.
Прокуратурой Гомельской области в рамках проверки за исполнением законодательства о недопущении реабилитации нацизма проанализированы сведения о реализации через маркетплейсы товаров с графическим изображением, пропагандирующим идеи нацизма и национализма.
По его словам, частичное изображение черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью «Never lose your smile» использовалось в качестве заставок мобильных телефонов и регулярно пересылалось в социальных сетях и мессенджерах различных тематических сообществ.
Картинка также наносилась в качестве принта на одежду, отметил официальный представитель надзорного ведомства.
Это позволяло сторонникам ультраправых политических взглядов свободно продвигать идеи нацизма и национализма, а также публично демонстрировать такую символику, обходя ограничения законодательства.
Прокурор Гомельской области направил заявление в суд Центрального района Гомеля, который признал «изображение нижней части черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью “Never lose your smile” экстремистским материалом», — отметил Брылев.
Данное судебное решение вступило в законную силу, после чего Мининформ Беларуси включил «Мертвую голову» в республиканский список экстремистских материалов.
В Генпрокуратуре напомнили, что за распространение, хранение, изготовление продукции, включенной в экстремистский список, существует административная ответственность. Для граждан предусмотрены штрафы до 1,2 тысячи рублей, общественные работы до 60 часов, либо арест на 15 суток.
Для «ипэшников» — штрафы до 100 базовых величин (до 4,2 тысячи рублей), а для юридических лиц — до 500 базовых величин (до 21 тысячи рублей), сообщили в Генпрокуратуре.