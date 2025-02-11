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Изображение «Мертвая голова» включено в экстремистский список

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Эмблема 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» внесена Мининформом Беларуси в перечень экстремистских материалов, изображение запрещено к распространению в стране, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси

Эмблему «Мертвая голова» (нем. Totenkopf) использовала не только танковая дивизия СС, но и подразделения СС, которые отвечали за охрану концентрационных лагерей на оккупированной территории.

Прокуратурой Гомельской области в рамках проверки за исполнением законодательства о недопущении реабилитации нацизма проанализированы сведения о реализации через маркетплейсы товаров с графическим изображением, пропагандирующим идеи нацизма и национализма.

сообщил начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев

По его словам, частичное изображение черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью «Never lose your smile» использовалось в качестве заставок мобильных телефонов и регулярно пересылалось в социальных сетях и мессенджерах различных тематических сообществ.

Картинка также наносилась в качестве принта на одежду, отметил официальный представитель надзорного ведомства.

Это позволяло сторонникам ультраправых политических взглядов свободно продвигать идеи нацизма и национализма, а также публично демонстрировать такую символику, обходя ограничения законодательства.

отметил он

Прокурор Гомельской области направил заявление в суд Центрального района Гомеля, который признал «изображение нижней части черепа со скрещенными позади костями и размещенной сверху надписью “Never lose your smile” экстремистским материалом», — отметил Брылев.

Данное судебное решение вступило в законную силу, после чего Мининформ Беларуси включил «Мертвую голову» в республиканский список экстремистских материалов.

В Генпрокуратуре напомнили, что за распространение, хранение, изготовление продукции, включенной в экстремистский список, существует административная ответственность. Для граждан предусмотрены штрафы до 1,2 тысячи рублей, общественные работы до 60 часов, либо арест на 15 суток.

Для «ипэшников» — штрафы до 100 базовых величин (до 4,2 тысячи рублей), а для юридических лиц — до 500 базовых величин (до 21 тысячи рублей), сообщили в Генпрокуратуре.