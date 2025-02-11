Пермяк обманул нефтяную компанию ради региональной надбавки к зарплате

Уроженец Перми обманул нефтяную компанию ради получения региональной надбавки к зарплате, сообщает управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
Как сообщает полиция, происшествие выявили в январе 2025 года в одной из крупных нефтегазовых компаний Ханты-Мансийского автономного округа. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Сургутского ЛО МВД на транспорте выяснили, что в организации устроены два бурильщика, которые незаконно получали надбавку к зарплате. Оба мужчины соврали о своём проживании и работе в районах Крайнего Севера.
Одним из подозреваемых оказался 31-летний мужчина. В 2017 году во время трудоустройства он предоставил в отделе кадров справку об обучении в школе Нижневартовска. Бурильщик утверждал, что с 2001 по 2008 год он учился местной школе. Фактически в это время он жил и учился в Перми. За пять лет работы пермяк успел незаслуженно получить почти 700 тысяч рублей из «северной» надбавки.
Вторым задержанным по подозрению в мошенничестве оказался 47-летний житель Нефтеюганска. Он предоставил в отдел кадров трудовую книжку с фиктивными записями, где утверждалось, что он работал в районах Крайнего Севера с 2012 по 2016 год. Он смог получить выплаты на 610 тысяч рублей.
«В отношении этих работников нефтегазовой компании в следственном подразделении Сургутского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ “Мошенничество при получении выплат, путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, в крупном размере”», — сообщает полиция.
47-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Меру пресечения для 31-летнего уроженца Перми должны избрать в ближайшее время.