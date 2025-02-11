Пермяк обманул нефтяную компанию ради региональной надбавки к зарплате

Одним из подозреваемых оказался 31-летний мужчина. В 2017 году во время трудоустройства он предоставил в отделе кадров справку об обучении в школе Нижневартовска. Бурильщик утверждал, что с 2001 по 2008 год он учился местной школе. Фактически в это время он жил и учился в Перми. За пять лет работы пермяк успел незаслуженно получить почти 700 тысяч рублей из «северной» надбавки.