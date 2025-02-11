В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов

По данным УФСБ, гендиректор фирмы-подрядчика, выполняющей строительные работы на объекте Севастопольского государственного университета, поручил своему водителю подобрать бригаду работников из числа граждан среднеазиатских республик. Подчиненный подыскал работников и обратился к своей знакомой — юристу частной фирмы — с предложением за денежное вознаграждение помочь с фиктивной постановкой работников на миграционный учет и оформлением незаконных трудовых патентов.
Юрист через подставную фирму подготовила необходимые документы для легализации иностранцев и через свою знакомую — специалиста-эксперта отдела внутренней миграции ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя — подала их в органы полиции.
«В нарушение действующего законодательства сотрудник полиции принимала фиктивные пакеты документов, на основании которых принимала решение о постановке на миграционный учет и выдаче трудовых патентов иностранным гражданам. Таким образом, более 500 выходцев из Средней Азии незаконно находились и вели трудовую деятельность на территории РФ», — говорится в сообщении.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю, по представленным коллегами из ФСБ материалам возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ — «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Следователи провели обыски по месту жительства и месту трудовой деятельности мигрантов. Изъяты электронные устройства и документы. Фигурантам предъявлены обвинения, двоих из них суд заключил под стражу.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.