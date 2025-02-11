В Севастополе сотрудник МВД поставила на учет 500 нелегальных мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе четыре человека, в том числе сотрудник МВД, стали фигурантами уголовного дела по фиктивной постановке на учет более 500 нелегальных мигрантов. Об этом сообщают Управление ФСБ по Крыму и Севастополю и региональный главк Следственного комитета РФ.