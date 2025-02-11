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Пенсионеры Башкирии с 3 марта напрямую могут попасть в Беларусь

Из Уфы в Минск запустят прямой рейс в рамках проекта «Башкирско-белорусское долголетие».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии заработает программа «Башкирско-белорусское долголетие». Как рассказал на оперативном совещании министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, в рамках программы с 3 марта будет запущен авиарейс из Уфы в Минск.

Это стало возможным после того, как делегация из Башкирии во главе с руководителем региона Радием Хабирова посетила Беларусь с рабочим визитом. В рамках встречи стороны договорились о развитии прямого авиасообщения между республиками.

Добавим, что за последние два года Беларусь посетили порядка трех тысяч пенсионеров из Башкирии.

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