В Елани начался суд над экс-мэром Гугучкиным и его сообщником

С июня по август 2021 года, следуя указаниям главы поселения и своего непосредственного руководителя, сотрудники муниципального учреждения завезли песок и выполнили другие услуги на участке бизнесмена. Однако, как оказалось, бизнесмен «кинул» чиновника и не заплатил ему обещанные деньги. На протяжении более двух лет чиновник систематически напоминал и требовал с предпринимателя передать ему деньги, о чем весной прошлого года стало известно оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области. При получении денег глава городского поселения был задержан.