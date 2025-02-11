Пинчанин избил шестиклассника на улице из-за неудавшейся рыбалки

В Пинске мужчина беспричинно напал и избил шестиклассника. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратились прохожие, которые увидели, как мужчина избивает школьника на улице. Правоохранители задержали дебошира, которым оказался 41-летний безработный ранее судимый пинчанин.
Выпивший мужчина рыбачил на городской набережной и из-за неудавшейся рыбалки стал злиться на детей, которые катались по пешеходной дорожке на самокатах и велосипедах, и играли возле скамейки. Мужчину веселящиеся школьники привели в ярость, и он в какой-то момент схватил за одежду ближайшего 13-летнего подростка. Фигурант ударил шестиклассника коленом в область груди и бросил на скамейку.
Проходившие мимо люди вызвали милицию, и держали нападавшего до их приезда. Задержанного будут судить за хулиганство.
Еще в Житковичах прокуратура помогла матери-одиночке избавиться от кредита соседки.
А водитель врезался в машину с детьми, выехав на встречную полосу под Минском.