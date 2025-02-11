Пинчанин избил шестиклассника на улице из-за неудавшейся рыбалки

Выпивший мужчина рыбачил на городской набережной и из-за неудавшейся рыбалки стал злиться на детей, которые катались по пешеходной дорожке на самокатах и велосипедах, и играли возле скамейки. Мужчину веселящиеся школьники привели в ярость, и он в какой-то момент схватил за одежду ближайшего 13-летнего подростка. Фигурант ударил шестиклассника коленом в область груди и бросил на скамейку.