Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная жительница Башкирии убила мужа ножом

Жительница Башкирии обвиняется в убийстве сожителя.

Источник: Объединённая пресс-служба судов

В Кумертау ссора между супругами закончилась кровавая трагедией. Женщину обвиняют в гибели своего мужа.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов РБ, конфликт вспыхнул из-за личных претензий. Нетрезвая женщина в порыве ярости взяла нож и вонзила его в грудь супруга. От тяжелой травмы мужчина умер на месте до приезда медиков, а сама женщина поспешила скрыться из дома. Позже ее оперативно задержат полицейские.

— Причастность подозреваемой в совершении вышеуказанного преступления подтверждается ее показаниями и другими материалами уголовного дела, — говорится в сообщении.

Женщину заключили под стражу до 9 апреля.