Пьяная жительница Башкирии убила мужа ножом

В Кумертау ссора между супругами закончилась кровавая трагедией. Женщину обвиняют в гибели своего мужа.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов РБ, конфликт вспыхнул из-за личных претензий. Нетрезвая женщина в порыве ярости взяла нож и вонзила его в грудь супруга. От тяжелой травмы мужчина умер на месте до приезда медиков, а сама женщина поспешила скрыться из дома. Позже ее оперативно задержат полицейские.
— Причастность подозреваемой в совершении вышеуказанного преступления подтверждается ее показаниями и другими материалами уголовного дела, — говорится в сообщении.
Женщину заключили под стражу до 9 апреля.