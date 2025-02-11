Пьяная жительница Башкирии убила мужа ножом

Как сообщает объединённая пресс-служба судов РБ, конфликт вспыхнул из-за личных претензий. Нетрезвая женщина в порыве ярости взяла нож и вонзила его в грудь супруга. От тяжелой травмы мужчина умер на месте до приезда медиков, а сама женщина поспешила скрыться из дома. Позже ее оперативно задержат полицейские.