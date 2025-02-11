Работают водолазы. Новое о ЧП с танкером Koala в Усть-Луге

Водолазы Морспасслужбы обследуют танкер Koala после ЧП в Усть-Луге. Утечек нефтепродуктов обнаружено не было. С судна будут откачивать мазут. Об этом 11 февраля сообщает Министерство транспорта РФ в своем телеграм-канале.