Работают водолазы. Новое о ЧП с танкером Koala в Усть-Луге

Ход работ на месте контролирует замминистра транспорта РФ Евгений Филиппов. Вместе с оперативными службами он обсудил дальнейшую работу. Для откачки мазута с танкера из Мурманска доставлены насосы. Вокруг танкера на время обследования установили заграждения.
«Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии, и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега», — уточнили в Министерстве транспорта РФ.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 11 февраля сообщил, что подготовка к перекачке мазута завершается. «Работы запланированы на вторую половину дня», — уточнил Дрозденко.
ЧП с танкером Koala произошло в порту Усть-Луга Ленобласти утром 9 февраля. Судно перевозило 130 тысяч тонн мазута. По предварительным данным Росморречфлота, в машинном отделении танкера мог произойти взрыв. Никто не пострадал. Экипаж был эвакуирован.