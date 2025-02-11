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Работают водолазы. Новое о ЧП с танкером Koala в Усть-Луге

Водолазы Морспасслужбы обследуют танкер Koala после ЧП в Усть-Луге. Утечек нефтепродуктов обнаружено не было. С судна будут откачивать мазут. Об этом 11 февраля сообщает Министерство транспорта РФ в своем телеграм-канале.

Ход работ на месте контролирует замминистра транспорта РФ Евгений Филиппов. Вместе с оперативными службами он обсудил дальнейшую работу. Для откачки мазута с танкера из Мурманска доставлены насосы. Вокруг танкера на время обследования установили заграждения.

«Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии, и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега», — уточнили в Министерстве транспорта РФ.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 11 февраля сообщил, что подготовка к перекачке мазута завершается. «Работы запланированы на вторую половину дня», — уточнил Дрозденко.

ЧП с танкером Koala произошло в порту Усть-Луга Ленобласти утром 9 февраля. Судно перевозило 130 тысяч тонн мазута. По предварительным данным Росморречфлота, в машинном отделении танкера мог произойти взрыв. Никто не пострадал. Экипаж был эвакуирован.

МЧС