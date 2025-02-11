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Основателя iSpring Ускова обвиняют в мошенничестве

На основателя компании iSpring Юрия Ускова из Марий Эл возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Часть 4 статьи 159, мошенничество в особо крупном размере», — заявили в пресс-службе компании.

По словам брата предпринимателя, претензии правоохранителей связаны с земельным участком, купленным в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Согласно информации следствия, покупка 11-летней давности была совершена по заниженной цене. В компании же считают, что дело против Ускова может быть связано с его гражданской позицией — бизнесмен выступал коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи.

Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании основателя компании iSpring Юрия Ускова. В офисе предприятия прошли обыски.