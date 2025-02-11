В Ростовском суде будут рассматривать дела о подготовке покушения на главу Крыма

Прокуратура Крыма выдвинула обвинительные заключения против трех членов организованной группы — Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Однако обвиняют их в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном приобретении, хранении, ношении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств (чч. 1, 4 ст. 222.1 УК РФ).
Группировка была создана в феврале 2022 года для совершения теракта в Крыму. Так, Бондарь, Шевченко и Ананьев отвечали за отслеживание маршрутов Сергея Аксенова для организации покушения.
Владимир Бондарь также отвечал за перевозку самодельного радиоуправляемого взрывного устройства, которое находилось в арендованном гараже.
Члены группы не смогли совершить запланированный теракт против главы Республики Крыма. Потому что в феврале 2024 года они были задержаны сотрудниками ФСБ России.