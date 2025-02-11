В Башкирии рыбак выловил 15-килограммовую щуку

Удачным уловом похвастался житель села Любимовка Виктор Уваров, который посвятил любимому хобби уже 45 лет. В пятницу мужчина рыбачил у деревни Авадай на реке Тюй и не думал, что потратит полтора часа, чтобы только вытащить рыбу из воды. Благо, говорит мужчина, леска была японской!