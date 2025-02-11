В Башкирии рыбак выловил 15-килограммовую щуку

Житель Аскинского района Башкирии поймал огромную щуку. Вес хищной рыбы оценивается в 15 кг.
Удачным уловом похвастался житель села Любимовка Виктор Уваров, который посвятил любимому хобби уже 45 лет. В пятницу мужчина рыбачил у деревни Авадай на реке Тюй и не думал, что потратит полтора часа, чтобы только вытащить рыбу из воды. Благо, говорит мужчина, леска была японской!
— Раза три было такое, что эта щука рвала мне леску. В этот раз удалось ее затащить, благо, погода такая стоит, что рыба немного вялая, — рассказал рыбак изданию «Аскинская новь».
Своим уловом Виктор поделился с родными и друзьями, а себе оставил фото на память.
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