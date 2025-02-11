Два грузовика столкнулись на трассе в Новосибирской области

На трассе Р-254 в Чулымском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика — Shacman и Sitrak. В результате аварии пострадал 50-летний водитель Sitrak, его доставили в больницу. Подробности сообщила пресс-служба правоохранительных органов по Новосибирской области.