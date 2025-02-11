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Два грузовика столкнулись на трассе в Новосибирской области

Водитель одного из автомобилей получил травмы и был госпитализирован.

Источник: ГКУ НСО ЦОДД

На трассе Р-254 в Чулымском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика — Shacman и Sitrak. В результате аварии пострадал 50-летний водитель Sitrak, его доставили в больницу. Подробности сообщила пресс-служба правоохранительных органов по Новосибирской области.

ДТП произошло 11 февраля в 11:20 на 1316-м километре трассы Р-254.

— Водитель грузового автомобиля Shacman совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Sitrak. В результате ДТП пострадал водитель Sitrak, мужчина 1974 года рождения, доставлен в медицинское учреждение, — прокомментировала пресс-служба полиции области.

Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала 50-летнего водителя Sitrak. О его состоянии пока не сообщается.

На место оперативно прибыли сотрудники ГКУ НСО ЦОДД, которые находились поблизости и патрулировали трассу. Они оказали пострадавшему первую помощь, после чего его передали медикам.