Два грузовика столкнулись на трассе в Новосибирской области

На трассе Р-254 в Чулымском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика — Shacman и Sitrak. В результате аварии пострадал 50-летний водитель Sitrak, его доставили в больницу. Подробности сообщила пресс-служба правоохранительных органов по Новосибирской области.
ДТП произошло 11 февраля в 11:20 на 1316-м километре трассы Р-254.
— Водитель грузового автомобиля Shacman совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Sitrak. В результате ДТП пострадал водитель Sitrak, мужчина 1974 года рождения, доставлен в медицинское учреждение, — прокомментировала пресс-служба полиции области.
Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала 50-летнего водителя Sitrak. О его состоянии пока не сообщается.
На место оперативно прибыли сотрудники ГКУ НСО ЦОДД, которые находились поблизости и патрулировали трассу. Они оказали пострадавшему первую помощь, после чего его передали медикам.