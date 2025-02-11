Доказательств нет: омичку оправдали за лжесвидетельствование по тяжкой статье

В Омске по инициативе прокуратуры отменен приговор омичке, которая ранее была осуждена по уголовной статье — лжесвидетельствование. Областной суд согласился с требованием прокуратуры об отмене статьи и судимости, ввиду отсутствия доказательств этого факта.
Как рассказали в прокуратуре Омской области, женщина стала единственным свидетелем тяжкого преступления. Она давала показания, рассказывая об обстоятельствах смерти знакомого. Суд оправдал омичку, мотивируя, что нет доказательств, которые бы подтвердили наличие некорректных показаний в суде.
Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда вынесла оправдательный приговор 36-летней омичке. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.
Ранее мы писали, что житель Омска получил 1,5 года за организацию экстремистской группы в соцсети.