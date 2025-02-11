Доказательств нет: омичку оправдали за лжесвидетельствование по тяжкой статье

В Омске по инициативе прокуратуры отменен приговор омичке, которая ранее была осуждена по уголовной статье — лжесвидетельствование. Областной суд согласился с требованием прокуратуры об отмене статьи и судимости, ввиду отсутствия доказательств этого факта.