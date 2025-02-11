Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бастрыкин поручил доложить о деле против главы iSpring

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования и причинах возбуждения уголовного дела против основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания также поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые решили задержать предпринимателя, его слова приводит ТАСС.

О задержании господина Ускова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) iSpring сообщила накануне. Его подозревают в мошенничестве с муниципальными земельными участками. В СКР отметили, что ситуация «получила широкое распространение в публичном пространстве».

С поддержкой главы iSpring ранее выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, уголовное дело связано с покупкой компанией участка под строительство IT-деревни в 2013 году. Представители iSpring назвали надуманным повод для задержания господина Ускова: по их мнению, уголовное дело связано с «активной гражданской позицией» предпринимателя.

СК
расследование