Александр Бастрыкин поручил доложить о деле против главы iSpring

С поддержкой главы iSpring ранее выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, уголовное дело связано с покупкой компанией участка под строительство IT-деревни в 2013 году. Представители iSpring назвали надуманным повод для задержания господина Ускова: по их мнению, уголовное дело связано с «активной гражданской позицией» предпринимателя.